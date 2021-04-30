Karar yazarı Kahveci: Her gelen ay, geçen ayı aratır oldu; sürekli kötü haberler duymak ve geleceğe karamsarlaşmak kaderimiz oldu

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "Her gelen ay geçen ayı aratır oldu. Sürekli kötü haberler duymak ve geleceğe karamsarlaşmak kaderimiz oldu" dedi.

Kahveci, "Efendim derdimiz para. Kazanamıyoruz; çünkü işimiz yok ki çalışalım. TESK Başkanı Palandöken ne demişti 'Kapalı dükkanın geliri mi olur?' Durum pek iç açıcı değil. Aşımız da gelmedi. CoronaVac sonrası Sputnik V aşısında da aracılarla işi başaramadık. Bakın aslında ABD Başkanı Biden ile iyi aracı olsun diye Japonya Büyükelçisi’ni ABD’ye yollamıştık. Kendisi AK Parti temsilciliğinden terfi ederek Ülkemizi dış politikada ABD’ye karşı temsil etmeye gitti. Japonya’dan alelacele Biden’e çare diye yollandı ama iyi bir aracı olamamış olacak ki, sonuç hüsran oldu. Yine AK Partili aracılarına rağmen aşı da olmadı. Ciddi bir yönetim sorunumuz var. Berat Albayrak şubat ocaktan, mart şubattan, nisan marttan daha iyi olacak demişti ya... Durumumuz aynen öyle. Her gelen ay geçen ayı aratır oldu. Sürekli kötü haberler duymak ve geleceğe karamsarlaşmak kaderimiz oldu" dedi.

Kahveci, şöyle devam etti:

"Ülkemiz nasıl ki dünyada yalnızlaştı ise, birey olarak toplumda insanlar da yalnızlaştı. Fakirlik mahalle içinde kaldı ama yardımlaşma da mahalle içinde kaldı. Fakirliğin duyulması, yoksulluğun sebep olduğu vahim olayların yaşanması bile iktidar mahallesinde siyasi yorumlanır oldu. İnsanlık yerini bekaya bıraktı. Yalnızlaşan bir fakirlik ve yoksulluk bekası. Gittikçe kararan bir gelecek. Gittikçe umutları sönen bir gençlik ve gittikçe sırtlarına daha büyük borç senetleri ile karanlık bir gelecek bırakılan evlatlar, torunlar. Oysa bir zamanlar onlar için varlığından vazgeçilen evlatlar şimdi ise siyasi bağlılık uğruna geleceğinden vazgeçilen evlatlar..."

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