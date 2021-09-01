Karar yazarı Kahveci: Fiyatlar ateş pahası ama ortada mutlu olan ve kazanan kimse yok

Karar yazarı İbrahim Kahveci, fiyatların ateş pahası olduğunu ve ortada mutlu olan ve kazanan kimsenin olmadığını söyledi.

Kahveci, yazısında şunları kaydetti:

"Aslında bu maliyet sarmalı tüm ülkede yaşanıyor da diyebiliriz. Eski varlıklar daha ucuza alınmış olsa bile yeni mal ve hizmetler yüksek maliyet etkisinde piyasaya çıkıyor.

Burada mesele bu maliyet etkisinin ne derece kalıcı olacağıdır. Bu yüksek maliyetlerin ne derece talep görebileceği de önemlidir.

Örneğin kira fiyatlarında yaşanan dalgalanma kalıcı bir seviye mi oluşturacak, yoksa maliyete dayalı bir balon mu sürecek.

Geçmişten biriken bir kira ucuzluğu zaten vardı ve konut fiyat artışının gerisinde kalmıştı. Acaba sadece bu fark mı ortadan kalkacak?

Sanırım bütün bunların da sonucunu seçimler belirleyecek. Dün belirttiğim gibi sadece göç politikası bile Türkiye’de bir anda milyon civarı konutu talep dışı bırakabilir.

Kur ve varlık fiyat baskısının azaltılması da maliyet cephesinde yeni dengeler oluşturabilir. O nedenle şu anki fiyat artışının kalıcılığının ciddi şekilde sorgulanması gerekir."