Karar yazarı Kahveci: Fakirlikten çocuk bile yapamıyoruz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, TÜİK tarafından açıklanan doğum oranlarını değerlendirdi. Kahveci, işsizliğin artmaya başladığı ve çift haneye çıktığı 2014 yılından sonra doğum oranlarında sürekli düşüş yaşandığına dikkat çekerek "2014 yılına göre 2021 yılında ülkemizde doğan bebek sayısı -271 bin 246 kişi azalmıştır. Bu ne demek biliyor musunuz? Bugün en azından her 5 bebekten 1’i doğmuyor." diye yazdı.

Kahveci "Fakirlikten çocuk bile yapamıyoruz" başlıklı yazısında "2014 yılında kadın başına doğum oranı 2,19 seviyesindeyken artık bu oran 2021 yılında 1,70’e kadar düşmüştür. Hatta şunu da belirtelim: Bir ülkenin nüfusunu koruması için kadın başına doğum oranının 2,1 olması gerekir. Türkiye bu oranı en son 2016 yılında yakalamış ve ardından nüfusunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya gelmiştir." diyerek şöyle devam etti:

"TÜİK Adrese dayalı nüfus verisine baktığımızda henüz nüfus artışının devam ettiğini ama yakında kendi öz nüfusumuzun düşmeye başlayacağını çok net olarak görüyoruz.

Bunu şu şekilde vereyim: 2020-2021 yıllarında;

0-14 Yaş Grubu Nüfus: -236 bin 382 kişi azalmıştır.

65+ Yaş Grubu Nüfus ise 694 bin 397 kişi artmıştır.

Ülkemizde doğan bebek sayısındaki azalış çok yakın zamanda ülkemiz nüfusunun azalmaya başlayacağını net olarak gösteriyor.

Bugün sadece yabancı nüfusla veya “açık sınır” politikası ile ülke nüfus artışını saplıyoruz. Hatta sınırların neden açık tutulduğuna da buradan anlam verebiliriz."

Yazının tamamı için tıklayın