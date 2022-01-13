Karar yazarı Kahveci: Fakirleştiren büyümenin ve ticaretin tam ortasındayız

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan dış ticaret verilerinde İhracat ürünlerinin fiyatının yüzde 9,98 artarken, ithal ürünlerin fiyatının yüzde 23,01 artış gösterdiğine dikkat çekti. Kahveci "Fakirleştiren büyümenin, fakirleştiren ticaretin tam da göbeğindeyiz" dedi.

"İhraç ettiğimiz gıda ürünlerinin fiyatı yüzde 9,62 artıyor ama ithal ettiğimiz gıda ürünlerinin fiyatı yüzde 16,38 artış gösteriyor." diyen Kahveci şöyle dedi:

"Yani hammadde, enerji vs ithal fiyatından sadece gelmiyor bu dengesizlik.

Paramızın değeri düşünce ihracatımızın ve bu ihracatta çalışan insanlarımızın da değeri düşüyor.

Biz üretiyoruz ama sadece ürettiğimiz malı seyredebiliyoruz. Çünkü fiyatı bize göre çok yüksek.

Fakirleştiren büyümenin, fakirleştiren ticaretin tam da göbeğindeyiz.

Umarım bu 'ekonomik kurtuluş savaşı' dedikleri şeyin fakirlikten başka bir şey olmadığını millet anlar.

Aksi halde kendi fakirliğini alkışlayan bir toplum olup çıkacağız.

Tıpkı Venezuela gibi..."

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