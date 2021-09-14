Karar yazarı Kahveci: Enflasyonu İmamoğlu ve Yavaş çözer

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, yükselen gıda fiyatlarını ve enflasyonu ele aldığı yazısında söz konusu sorunu İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çözebileceğine işaret etti. Kahveci, "Evet, bu işi 2014 yılından beri yok “Gıda Komitesi” yok başka kurul vs ile Ankara çözemeyeceğini gösterdi." diyerek şöyle yazdı:

"Mesele şu: Tarlada çiftçinin süründüğü ve tarlada para etmeyen ürünü yerel yönetimler işbirliği yaparak çözebilir. Bu düşüncemi yıllardır bu köşede yazıyorum zaten. Yeni bir şey değil.

Üretici yörelerdeki belediyeler, tüketici yörelerdeki belediyeler ile işbirliğine gidebilir. Bir program dahilinde tarladan rafa daha uygun fiyata ürün tedariki sağlanabilir.

Bu program sadece regülatör, yani düzenleyici satış amacı içermelidir. Örneğin İstanbul’da iki yakaya ikişer tane sadece piyasayı disipline edici bir program uygulanabilir.

Ürün bizde bedava ama yine aynı ürün bizde ateş pahası. O zaman neden bu piyasanın sorununu çözemiyoruz?

İstanbul benzeri Ankara da bir veya iki temel üreticiden-tüketiciye satış noktası ile bu işi çözebilir.

Bugün Türkiye’de hem üretici perişan hem de tüketici. Varlık bizde ama yokluk da bizde. O zaman ne duruyoruz ki..."