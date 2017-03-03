T24 LogoT24 Logo
Medya

Karar yazarı Kahveci: Enflasyon çift hanede, devalüasyonun maliyetini yaşıyoruz

Yıllık enflasyon oranı, yüzde 10.13 seviyesine yükseldi

03 Mart 2017 14:22

Karar yazarı İbrahim Kahveci, yıllık enflasyon oranının yüzde 9.22'den yüzde 10.13 seviyesine yükselmesiyle ilgili olarak "Devalüasyonun maliyetini yaşıyoruz ama faydasını alamıyoruz. Bakın enflasyon çift hanede" dedi. 

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. İlk çeyrekte artışını sürdürmesi beklenen enflasyon, şubat ayında piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Şubat ayında yüzde 0,5 artacağı öngörülen TÜFE, yüzde 0,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 9,22'den yüzde 10,13 seviyesine yükselmişti.

ETİKETLER

İbrahim Kahvecienflasyondevalüasyon
","articleSection":"Medya","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-03-03T14:22:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/karar-yazari-kahveci-enflasyon-cift-hanede-devaluasyonun-maliyetini-yasiyoruz,391811","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/karar-yazari-kahveci-enflasyon-cift-hanede-devaluasyonun-maliyetini-yasiyoruz,391811"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24