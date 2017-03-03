Karar yazarı Kahveci: Enflasyon çift hanede, devalüasyonun maliyetini yaşıyoruz

Karar yazarı İbrahim Kahveci, yıllık enflasyon oranının yüzde 9.22'den yüzde 10.13 seviyesine yükselmesiyle ilgili olarak "Devalüasyonun maliyetini yaşıyoruz ama faydasını alamıyoruz. Bakın enflasyon çift hanede" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. İlk çeyrekte artışını sürdürmesi beklenen enflasyon, şubat ayında piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Şubat ayında yüzde 0,5 artacağı öngörülen TÜFE, yüzde 0,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 9,22'den yüzde 10,13 seviyesine yükselmişti.