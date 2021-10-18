Karar yazarı Kahveci: Elektriğin fiyatı üreticiden tüketiciye katlanarak gidiyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Elektrik fiyatlarının, gıda fiyatları gibi üreticiden tüketiciye gelene kadar katlandığını köşesinde değerlendirdi. Kahveci, EPİAŞ'ta elektrik fiyatının megavatsaat başına(ekim 01-15) 611,18 kuruş olduğunu ama konut satış fiyatının 917,23 kuruş olduğunu ifade ederek yazısının ilgili bölümünde şöyle dedi:

"EPİAŞ üretici fiyatına iletim bedeli (TEİAŞ) ve dağıtım bedeli (Özelleşen şirketler) ekleniyor. Bunlara bir de çift haneli kayıp/kaçak bedeli de eklenip üzerine de vergi yükleniyor.

Kısaca üreticide elektrik fiyatı, tıpkı tarlada domates ve rafta domates fiyatı gibi katlanarak gidiyor. Üretici fiyatının 2 katını aşan bir tüketici fiyatı dengesi var. Ama şu anda bu denge yüzde 50’lere düşmüş durumda. Yani aracılar ve dağıtıcılar adeta bitti.

Ya da şöyle kısaca ifade edeyim: Elektrik sektörü kur ve buna bağlı maliyet artışından dolayı adeta kilitlendi. Ya zam gelecek ya da karanlık oranı artacak."