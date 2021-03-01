Karar yazarı Kahveci: Ekonomi reformunda muhtemelen bir taraftan sermaye teşvikleri içerecek ama asıl diğer taraftan milletten para toplanacak

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, bu ay açıklanması beklenen ekonomi reformu paketine ilişkin olarak, "Şimdi yeni bir reform açıklanacak. Muhtemelen bir taraftan sermaye teşvikleri içerecek ama asıl diğer taraftan milletten para toplanacak. Mesela akıllarından hiç çıkmayan kıdem tazminatı fonu bir başka isimle hayata geçirilebilir. Para toplansın da, nasıl olursa olsun. Başka vergi artışları ve vergi benzeri adımlar da gelebilir." değerlendirmesini yaptı.

Kahveci yazısında, "Sermayeye verilecek teşvikler için de ayrıca kaynak bulunmak zorunda. 'Sermaye teşvik edilmeli ki, yatırım ve istihdam artsın' görüşü çerçevesinde bir reform paketi bekliyorum. Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bilgiler paketin hukuki tarafları olacağı gibi teşvik ve vergi tarafları da olacakmış. Yargısal kolaylık ve yatırımcı güvencesi hukuki tarafta yer alıyor. Diğer tarafta ise özellikle vergisel ve benzeri kaynak toplama işleri gelecek. Burada bir noktayı belirtmem gerekiyor. 2009 ortasında da benzer bir paket açıklanmıştı. Krizden yeni çıkarken özel sektör üzerine ciddi yeni yükler getirilmişti. O zaman da bu pakete ciddi şekilde karşı çıkmıştım. Burada net olarak şunu kendimize soralım: Ülke yönetimi elde ettiği hangi kaynağı verimli kullanıyor? Hangi yatırımı ülkemizde ekonomik hayata büyük katkı sunuyor? Mesela kamu istihdamını artırarak boşa kaynak israfı yapıyoruz. Oysa kamusal yatırımları artırarak kamu istihdamını artırsak işin rengi başka olur." düşüncesini dile getirdi.