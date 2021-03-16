Karar yazarı Kahveci: Ekonomi reform paketinin en kilit noktası, bankaların batık kredi portföyü

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "Reform paketinin en kilit noktasına geldik. Konumuz şu: Bankaların batık kredi portföyü ne olacak? Ya da sizce milletin sırtına hangi şirketlerin 300-500 milyar liralık kredileri yüklenilir?" değerlendirmesini yaptı.

Kahveci yazısında, "Reform kitapçığında şu şekilde veriliyor: 3.1 : Bankacılık Sektörünün Aktif Kalitesi Artırılacaktır. 3.1.a. Kredi Yaşam Döngüsü Projesi hayata geçirilecektir 3.1.b. Yakın izlemedeki kredilere yönelik olarak bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturulacaktır 3.1.c. Sorunlu krediler içinde katma değer üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli bulunanların rehabilitasyonu için Girişim Sermayesi Fonlarının kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır 3.1.d. Yaşama imkânı olmayan donuk alacakların Varlık Yönetim Şirketlerine satışı, aktiften silinmesi gibi yöntemlerle bilanço dışına çıkarılması için gerekli teşvik ve tedbir mekanizmaları oluşturulacaktır 3.1.e. Yakın izleme ve donuk alacak grubunda yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilebilmesine yönelik mevzuat değişikliği yapılarak bilanço dışına aktarılmaları sağlanacaktır. Bugün bankalarda özellikle Hazine garantili müteahhitlerin ciddi kredi stoku bulunuyor. Ama bunun yanında siyasi etki ile işlemiş yığınla kredi alımı da yapıldı." ifadesini kullandı.

Kahveci şunları kaydetti:

"Şimdi seçime gidilemeden önce bu krediler ne olacak? Acaba yüksek teknolojik ürün üreten CEHAPE’ye yakın bir firma kurtarılma potasına girebilir mi? Dün değinmiştik: İktidar partisine üye olmayanların bile işini kaybettiği ülkede sizce hangi şirketler kurtarılır? Ya da sizce milletin sırtına hangi şirketlerin 300-500 milyar liralık kredileri yüklenilir? Geçen hafta açıklanan paketin aslında tartışılması gereken en önemli yeri burası. Kimler kurtarılacak? Kimlerin borcu Milletin sırtına yüklenecek?"