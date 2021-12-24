Karar yazarı Kahveci: Dövize endeksli mevduat; hastayı bayılttık, sorunu öteledik demek

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, dolar kurundaki yukarı ve aşağı yönlü büyük dalgalanmaların ekonomi için iyi olmadığına işaret ederek "Bu derece oynak bir para ekonomiyi yerine oturtmaz, tersine yıkar" dedi. Kur korumalı TL vadeli mevduata ilişkin olarak ise Kahveci "Gittik kurları düşürmek için “dövize endeksli mevduat” oluşturduk. Bu ne demek? Hastayı bayılttık, sorunu öteledik" dedi.

Kur korumalı mevduatın uzun süre sürdürülemeyeceğini ifade eden Kahveci şöyle dedi:

"Bu politika sadece geçici uygulanabilir.

Bu süre zarfında realiteden kopmayacak politikalar uygulamamız gerekiyor.

Bakın Putin bile bizi örnek gösterdi. Öyle güzel şeylerden değil, “faiz indirseydik Türkiye gibi olurduk” dedi. Rusya cari fazlası olan ve rezervi güçlü bir ülke. Biz neye güvenerek bu sarsıntıya yol açtık?

Hiç mi ders almayacağız? Ülkemizi inatlaşarak mı idare edeceğiz?

Lütfen bayılttığımız hastayı tedavi edelim: Aksi halde işimiz çok fena olacak. Şimdiden belirtmek isterim."

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