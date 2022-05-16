Karar yazarı Kahveci: Dilsiz şeytanlar!

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun 2012 yılında kaleme aldığı ve Hz. Muhammed'in "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" sözünü anlatan yazısının bir bölümünü köşesinde paylaştı.

Kahveci, "Dilsiz şeytanlar!" başlıklı yazısında Hatipoğlu'nun yazısının bir bölümündeki zenginlik ve fakirlikle ilgili "Mağdur ve yoksul insanlar açlıkla kıvranırken tıka basa yemek yiyen ve ama bu yoksul insanları asla önemsemeyen kişi dilsiz şeytandır" kısmına dikkat çekerek "Sosyal yardımla yaşamaya çalışan 11 milyondan fazla yurttaş da bizim ülkemizde. Ama lüks araç kuyruğu da yine bizim ülkemizde" diye yazdı.

Kahveci yazısının devamında şunları kaydetti:

"Nihat Hatipoğlu’nun yazısında bahsettiği şu cümle var ya: 'Atacağı her adımda menfaatini düşünen, yarının endişesiyle zulme karşı sessiz duran ve sürekli kıvıran, renksiz, karaktersiz ve kişiliksiz her kişi dilsiz şeytandır.' İşte en acı kesim tam da bu kesim.

Menfaati icabı zulme sessiz kalanlar... Sakın ha ortada fakirlik vs zulüm olmadığını söylemeyin. Çünkü bu kesim inanın özel sohbetlerinde sizden benden daha fazla yönetim yanlışlarından, zulümden vs bahsediyorlar.

Ama sadece özel sohbet ve görüşlerinde... Kamusal görüşleri tam tersi yönde.

Bizler FETÖ için üçlü kademe demiştik: Altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet... Sanırım bu yaşadıklarımız da bize altı dava üstü para şeklinde bir tablo çiziyor. Ve para kısmının dışında kalıp dava satılan kesim en büyük acıyı çekiyor. İşte bu kesime en fazla acıyorum."

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