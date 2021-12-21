Karar yazarı Kahveci'den MÜSİAD'a: Vebalin bir kısmı da onların; yarın hesabı onlar da verecek

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, ekonomide denenen yeni modele ilişkin olarak "400 yıllık iktisat bilimini kenara atarak bir şey deniyorlar. Bu piyasada ne ticaret olur, ne üretim olur ne de yatırım" dedi. Kahveci, çok yakında bu deneyin acı sonuçları olacağını ifade ederek "İşsizliğe herkes hazır olsun. İflaslara herkes hazır olsun. Zamlara herkes hazır olsun. Seri halde gelecek hepsi" dedi.

Denenen ekonomi modeline destek açıklayan MÜSİAD'a da tepki gösteren Kahveci "Milletin fakirliğinin, milletin yoksulluğunun, milletin işsizliğinin sorumluluğuna ortak oldular. Vebalin bir kısmı da onların. Yarın hesabı onlar da verecek" diye yazdı.

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