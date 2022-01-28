Karar yazarı Kahveci: Demek ki neymiş; kurlar sebep, enflasyon sonuçmuş

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu sunumunda "Enflasyonun yükselişinde döviz kurlarında oluşan sağlıksız fiyat oluşumları etkili olmuştur" sözü ile "Döviz kurlarındaki yükselişin faiz indirimiyle hiçbir ilgisi yoktur" sözlerini değerlendirdi. Kahveci, iki ifade arasındaki çelişkiye dikkat çekerek köşesinde şunları aktardı:

"Enflasyonun yükselişi kurlar nedeniyle olmuş ise demek ki neymiş: Kurlar sebep-Enflasyon sonuçmuş.

Kurların yükselişi faiz indirimi ile alakasızmış; zaten yükselecekmiş.

İyi ama kurlar ne zaman yükseldi; buna bir bakarsak cevap aynı mı olacak?

İlk kur yükselişi Naci Ağbal yerine Şahap Kavcıoğlu getirildiğinde yaşandı. Sadece 1 gün önce 7,20’den işlem gören dolar/TL kuru, Şahap Kavcıoğlu ismi geldiğinde ertesi iş günü 8,40’ın üzerine çıktı.

Şahap Kavcıoğlu kurları nasıl sakinleştirdi: 'Enflasyon düşmeden faizleri düşürmeyeceğini' açıklayarak.

Sonra kurlar yeniden ne zaman artışa geçti: Şahap Kavcıoğlu manşet enflasyon yerine çekirdek enflasyona bakacağını söylediğinde...

Yani piyasaya verdiği sözü tutmadığında...Ya da zaten eksik güven duygusunu tamamen kaybettiğinde.

Ve kurlar ne zaman patladı? Merkez Bankası faiz indirimlerine başlayıp, bu indirimleri çekirdek enflasyon bile yükselirken devam ettirdiğinde."

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