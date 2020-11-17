Karar yazarı Kahveci: Daha düne kadar yerli ve millî olan ekonomik anlayışımız, yabancı ve millî şekline dönüştü

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "Daha düne kadar yerli ve millî olan ekonomik anlayışımız, geçen hafta itibariyle yabancı ve millî şekline dönüştü.Yabancı için açılmayacak kapı yok gibi; yeter ki yabancı dövizle gelsin. Ama burada bir şeyi ıskalıyoruz. Şu anda yabancı gelse gelse sıcak para akışına gelir. Türkiye’den vurgununu yapar ve çekip gidebilir." görüşünü savundu.

Kahveci, "Bugün yabancı yatırımdan uzun vadeli yatırım, istihdam vs beklemek hayal ötesi bir şey. Daha dün eski aldıklarını bile yarı fiyatının altına satıp çekip gittiler. Neden gittiler derseniz Turkcell önemli bir örnektir. Yabancısı gidince Varlık Fonuna geçiverdi." değerlendirmesinde yaptı.

Kahveci, "Merkez Bankası'nın döviz rezervinin eksiye geçmiş olması ve ödenecek dış borçları dahiş riske atmış olması nasıl öğrenilebilirdi? Ama ülke olarak hala vatandaştan Hazine garantili bilgileri saklıyoruz. Vergi veren, garantiyi ödeyen vatandaş bilgiye ulaşamıyor. Bu tablo bir an önce değişmeli ve gerçek borç yükü ile ödenecek garantiler bu millete açıklanmalıdır." ifadesini kullandı.

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