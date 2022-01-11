Karar yazarı Kahveci: Cumhurbaşkanlığı Hükümeti yeni ekonomi modelinin ana dengesini 'ırgatlık' üzerine kurmuştur

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, 2011'den 2021 Kasım'a dek 1 trilyon 183 milyar lira harcandığını, buna karşın katma değerli yüksek teknoloji ihracatının gerilediğini aktardı. Hükümetin eğitime ayrılan bütçeyle övündüğüne dikkat çeken Kahveci, "Maalesef ülkemizde bir teknoloji-bilgi düzeyi yükselişi yaşanmıyor. Hatta daha ama çok daha acı gerçeği söyleyelim: Cumhurbaşkanlığı Hükümeti yeni ekonomi modelinin ana dengesini ırgatlık üzerine kurmuştur" dedi.

Türk Lirası'nın ne 1994 ne de 2001 krizinde bu kadar değersiz olmadığını ifade eden Kahveci "Model ucuzluğa dayalı. Model ucuz ürüne ve ucuz insana dayalı. Model talan edilen ülke varlıklarına dayalı" ifadelerini kullandı.

Mevcut eğitim düzeninin "gelecek kaybı" yaşattığını aktaran Kahveci şöyle dedi:

"Harcanan her kuruş

Harcanan he an

Harcanan her emek

Ziyan olarak, eksi hanemizi büyütüyor.

Rahmetli Özal’ın Orta-Sınıf hayalini AK Parti Taban-Sınıfa indirdi.

Emekli maaşını asgari düzeyde birleştiriyoruz. Çalışma ücretini de asgari ücrette birleştiriyoruz.

Herkese eşit ücret, herkese eşit düzey... Ama vasatlıkta."

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