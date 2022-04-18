Karar yazarı Kahveci: Cumhur İttifakı kendi yanlışlarıyla eriyor ama muhalefet adres olacak hâlâ çözümleri ortaya serebilmiş değil

Karar yazarı İbrahim Kahveci, ekonominin seçimler için en önemli adres olacağını dile getirerek, "Cumhur İttifakı kendi yanlışları ile eriyor ve kaybediyor ama muhalefet hala bu erimenin adresi olacak çözümleri ortaya serebilmiş değil..." dedi.

Kahveci, yazsınıda 2019'daki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın 3 milyon 388 bin oy kaybettiğini belirterek, "Ama muhalefet oy kazanamamış. CHP ve İYİ Parti ekonomik krizden dolayı iktidardan kopan oyları alamamış" ifadesini kullandı.

Kahveci, şunları kaydetti:

"AK Parti ve/veya Cumhur İttifakı oy kaybettiğinde bu kaybedilen oy adres arıyor ama 2019’da bu adresi bulamamış. 2019 seçimlerinde yer alan mevcut partiler yeni adres olamamış.

İktidar kalesi denilen 13 büyük ildeki oyunu 7 milyon 577 binden 5 milyon 933 bine yani 1,6 milyon oy kaybı ile tamamlamış. Aynı illerde muhalefet ise 669 bin oy artırabilmiş.

İktidar oy kaybediyor ama muhalefet oy artıramıyor... İşte buna çözüm bulunmak zorunda... 6’lı masanın en önemli konularından bir de bu olmalıdır.

Ya da şöyle izah edelim: Kimse anketlerdeki oy oranlarına bakarak bakışını oransal olarak şekillendirmemelidir.

Cumhur İttifakı kendi yanlışları ile eriyor ve kaybediyor ama muhalefet hâlâ bu erimenin adresi olacak çözümleri ortaya serebilmiş değil...

İşte bu yolda son derece önemli adım ekonomi adresi olacaktır."

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