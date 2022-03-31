Karar yazarı Kahveci: Çanakkale Köprüsü ücretsizken bile günlük 45 bin garantiyi dolduramamış

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "Bakan Karaismailoğlu’nun Bakanlığı açıklama yolladı. Açıklamaya göre; 'Açılışının ilk haftasında Çanakkale Köprüsü’nden günlük ücretsiz araç geçiş sayısı hafta içi 20 bine ve hafta sonu 40 bine yaklaştı.' ” ifadelerini kullanarak "Çanakkale Köprüsü ücretsizken, yani bedava olduğunda bile günlük 45 bin garantiyi doldurmamış" dedi.

Kahveci, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun köprüden 6 bin araç geçmesini açıklamasına ilişkin ise şu hesabı paylaştı:

"Araç başı fiyat (indirimsiz)= 285 TL (17.7 euro) Araç başı fiyat (indirimli)= 200 liracık. 6 bin x 200 liracık= 1 milyon 200 bin TL Normalde tahsil edilmesi gereken para: 45 bin x 285 TL= 12 milyon 825 bin TL. 12.825.000-1.200.000= 11.625.000 (Bu para günlük toplam zarar)"

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