Karar yazarı Kahveci: Bugün faiz yüzde 19 ama kimse vatanı satmıyor; bu laflar unutuldu

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında faiz oranlarıyla ilgili dönemin Ekonomiden Sorumlu Bakanı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'yla ilgili "Vatanı satmak, yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur" sözlerine değindi.

Kahveci'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bu konuşma Şubat 2015’de yapılırken Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve Ekonomiden Sorumlu Bakan Ali Babacan bu ağır kelimelerle suçlanıyordu.

Faiz kaç mıydı....? 7,75’den yüzde 7,50’ye düşürülmüştü.

Bugün faiz yüzde 19,0 ama kimse Vatan satmıyor. Bu laflar unutuldu...

Son 3 yılda 4 Merkez Bankası Başkanı mevsimlik işçi gibi değiştirildi ve istikrar yok edildi. Ama 2023 hedeflerini sabote edenler hala başkalarıymış gibi görmezden geliniyor.

Zaten istihdam son 4 yıldır yerinde sayarken istihdamda bile sıçrama yapıyormuşuz..."