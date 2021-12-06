Karar yazarı Kahveci: Bu seçimde ülkemizde iktidar değişmezse Venezuela olacağımız neredeyse kesindir

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "AK Partinin Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile varacağı nihai hedef Venezuela’dır. Bu seçimde ülkemizde iktidar değişmez ise Venezuela olacağımız nerede ise kesindir." ifadelerini kullandı. Kahveci Türkiye'nin henüz Venezüella olmadığını ancak Arjantin olduğunu ifade ederek "Arjantin’i sadece 3 yıl önceki seviyesindeyiz ama farkı da hızla kapatıyoruz" dedi.

Kahveci Türkiye'nin ekonomide Arjantin'le olan benzerliklerini yazısında şöyle aktardı:

"Ben asıl tehlikeye dikkat çekeyim: Arjantin bir zamanlar “Bir Arjantinli kadar zengin” deyimi ile anılan en zengin ilk 7 ülkeden biriydi. Oysa uzun yıllar YAPISAL ÇÖKÜŞ içerisinde geldiği nokta 32. sırada bir ülke oldu.

Türkiye’miz son 40 yılda üç büyük ekonomik kriz yaşadı. Ama şimdi BÜYÜK BUHRAN yaşıyor.

Korkarım ki daha büyük tehlike olarak yapısal çöküş sürecine de giriyoruz. Asıl benzerlik burada. Biz henüz bu çöküşün çok ama çok başındayız. (Ama yapısal çöküşte inanın çok hızlıyız)

Bugün Arjantin cari fazla veriyor ama PESO değer kaybında sınır tanımıyor. Yerli para yerine alış-veriş cari kur üzerinden yapılıyor. Tıpkı bizde de yeni yeni başladığı gibi"