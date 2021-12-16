Karar yazarı Kahveci: Bu kadar yanlış bilinçsiz yapılamaz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, dolardaki faiz indirimleriyle başlayan yükselişin ve bunun maliyetlerine köşesinde değindi. Kahveci "Dış borçta kur artışından dolayı sadece ve sadece son 3,5 ayda 2 TRİLYON 855 MİLYAR liralık maliyet artışı oldu. Yine sadece ve sadece yurtiçinde kullanılan dövizli kredilerin maliyeti son 3,5 ayda 1 TRİLYON lira arttı." dedi.

Kahveci, faizlerdeki 5-6 puanlık düşüşle en fazla yıllık 150 milyar lira tasarruf elde edileceğini aktararak "İyi ama bu faiz ile aynı zamanda tasarruf sahibi de gelir elde ediyor. Mevduata ödenen faiz de bu ülke içinde kalmıyor mu. Zaten tüm bankacılık sektörü ilk 9 ayda 414 milyar faiz alırken, buna 267 milyar lira da faiz ödemişler. Bütün bankaların net faiz geliri sadece 147 milyar liradır." dedi.

Kahveci Hazinenin faiz indirimlerden yararlanamadığını da ifade ederken geçtiğimiz gün yüzde 22,70 oranıyla borçlandığını hatırlattı.

Kahveci yazısının devamında şöyle dedi:

"Bütün bu kıyameti kopardığımız FAİZ maliyeti 80-100 milyar lira için. Ama bunun karşısında kur artışından dolayı karşımıza çıkan maliyet (sadece 3,5 ayda) 4 trilyon lirayı geçiyor. İthalatı da eklersek 5 trilyon liranın üzerinde bir maliyet söz konusu.

Çok ama çok basit bir soru: 100 milyar lira için kim 5 trilyon lira yakar?

İyi ama yukarıda verdiğim rakamlar ortada iken, neden ülke yönetimi bu yangını körüklemekte ve zararları büyütmektedir?

Net söylüyorum: Bu kadar yanlış bilinçsiz yapılamaz."