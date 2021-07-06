Karar yazarı Kahveci: Boğaz Köprüsü'ne yapılan zamlar, Hazine garantili müteahhitlere para ödemek için

Karar yazarı İbrahim Kahveci, "Köprüyü geçene kadar" isimli bugünkü yazısında yap-işlet-devret modeliyle işletmesinin müteahhitlerin yaptığı köprülerin geçiş garantilerinin ödenmesi için devletin elindeki köprü ve otoyollara zam yapıldığını yazdı.

Kahveci yazısında Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) bir zamanlar köprüler üzerinden geçen araç sayısını ve buradan elde ettiği kârı açıkladığını ancak şimdi bu verilerin açıklanmadığını belirtti.

Kahveci, yazısına şöyle devam etti:

"Boğaz Köprü geçiş fiyatları 2015 yılında 3,40 TL idi. Aradan 6 yıl geçti ve şimdi fiyat 13,25 TL. Boğaz Köprülerinden ve eski otoban geçişlerine neden bu kadar zam yapıldı? Benim cevabım: Hazine garantili müteahhitlere para ödemek için.

İki yıl önce zam gerekçesi olarak ‘bakım onarım gideri yükseldi’ dediler. Ama KRT TV’de bütün bu rakamları verdiğimden sonra verileri yayından kaldırdılar. Çünkü bakım onarım gideri 200-250 milyon lira arasında kalırken köprülerden elde edilen gelirler milyar liranın üzerindeydi."

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