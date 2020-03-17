Karar yazarı Kahveci: Bizde veya zengin kaç ülkede test olunabiliyor?

Karar yazarı İbrahim Kahveci, İtalya'nın parasal kaygılardan ötürü, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) konusunda geç kaldığını, Çin ve Güney Kore'nin ise aldıkları önlemler ve sağlık sistemi sayesinde hastalığa karşı yayılmayı sınırladıklarını belirterek, "Kilit nokta, basit sorulara bedava cevap verilmesi. Test olabiliyorsunuz ve bedava.. Bizde veya zengin kaç ülkede test olunabiliyor ve bu iş bedava. Neden bu kadar hasar alıyor Batının zengin ülkeleri? Çünkü kapitalizmi vahşi uyguluyor diye mi sadece. Ya da sermayenin çıkarlarını vatandaşlarının çıkarlarının üzerinde gördüklerinden mi?" diye yazdı.

Kahveci, Uzakdoğu'nun şu aşamada başardıklarını Batı'nın başaramadığını savunduğu yazısında, "Şimdi tekrar makarayı geriye saralım ve şu eski tespitle işi noktalayalım: Bir toplumun yapısını bozan en önemli olaylardan biri de gelir dağılımıdır. Gelir dağılımı bozulunca gerisi çorap söküğü gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

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