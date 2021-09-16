Karar yazarı Kahveci: Bir ailenin barınma ihtiyacı bir sermayedarın servet aracı oluyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, köşesinde konut ve kira fiyatlarına ilişkin soruna değindi. Kahveci 2013-2020 yılları arasında yapılan pek çok konutun "ihtiyaç sahibi" dışındaki kişilerin aldığını hatta "ihtiyaç sahibi" kişilerin elindeki konutları sattığını ifade ederek "TÜİK verisine göre 2013 yılında kiracılık oranı yüzde 21,3 seviyesinden 2020 yılında yüzde 26,2 seviyesine yükselmiştir. Talep tarafı şişerken arz ise belli ellerde toplandığından, artık kaçınılmaz son belliydi. Birden bire kiralık ev bulunamaz olup fiyatlar artış gösterdi" dedi.

"Alt gelir gruplarının dahi konutlarını sattığı yerde, hem bunları alan hem de ihtiyaçtan fazla konut alanlar kimler?" diye soran Kahveci yazısında şöyle dedi:

"Türkiye’de konut aynı zamanda bir servet birikimi olarak görülüyor. Ama burada bir detayı bilmek gerekiyor: Bir ailenin barınma ihtiyacı bir sermayedarın servet aracı oluyor.

O zaman maliye vergisel tedbirleri devreye alabilir. Nasıl ki gelir üzerinden gelire göre bir vergi alınıyorsa, konut sayısı ve konut değeri üzerinden de bir vergi çalışması yapılabilir.

İlk konut ve/veya ikamet edilen konut elbette zaruridir. İhtiyaç dışı üzerindeki konut sayısı ve değerleri belirli bir şekilde artan oranlı vergiye tabi olabilir.

Bugün bütün dünyada ‘Servet Vergisi’ yeniden tartışılmaktadır. 29 Buhranı sonrası da çıkış benzer vergilendirmeler ile aşılmıştır.

Konut gibi, bir başkasının barınma hakkı eşit pazarda değerlendirilemez. İhtiyaç sahibinin teşvikine ama rant sahibinin de ek mali yüke tabi olmasında ne sakınca olabilir ki?"