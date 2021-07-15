Karar yazarı Kahveci: AKP döneminde yapılan köprü ve otoyolların dini bayramı yok

Karar yazarı İbrahim Kahveci, bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olmasını değerlendirdiği yazısında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dini bayramımız olan Kurban Bayramı’nda otoyolların ve köprülerin bayram süresince bedava olduğunu açıkladı. Ama AK Parti zamanında yapılan Hazine garantili müteahhitlerin işlettiği yollar değil. O yolların köprülerin dini bayramı vs yok" dedi.

Kahveci, söz konusu köprü ve otoyolların günde 24 saat, haftada 7 gün, ayda 30 gün ücretli olduğunu yeniden öğrendik dedi.

"Eskiden 'yağ yoktu' dedikleri liderlerin zamanında yapılan köprü ve otoyollar ücretsiz"

Kahveci, AKP döneminde yapılan köprü ve otoyollara ilişkin "Ne dini bayram ne de milli bayramlar o yollar ve köprüler için geçerli değil" diyerek şunları kaydetti:

"Eser siyaseti ile övünen AK Parti yolları paralı olmaya devam ettiğine göre, nereler bedava? Hatırlarsanız AK Partili bazı seçmenlerin sokak röportajlarında “siz bilmezsiniz, eskiden yağ yoktu” dedikleri dönemlerin liderlerinin yaptıkları o yollar ve köprüler bedava. Rahmetli Süleyman Demirel’in yaptığı 1. Boğaz Köprüsü bu Kurban Bayramı’nda bedava. Rahmetli Turgut Özal’ın yaptığı 2. Boğaz Köprüsü bu Kurban Bayramı’nda da bedava.

Yine her iki liderin de imzası olduğu TEM otoyolu başta olmak üzere yapılan otobanlar da bedava.

Ama Erdoğan zamanında AK Partinin yaptırdığı ve eser siyaseti olarak övündüğü Osmangazi Köprüsü bu Kurban Bayramı’nda da paralı... Yavuz Sultan Selim Köprüsü de bu Kurban Bayramı’nda paralı

İstanbul İzmir otoyolu yine bu bayramda paralı. Kısaca Ak Partinin eserleri bu dini-İslami Bayramda da paralı olmaya devam edecek. Geçmiş dini bayramlarda olduğu gibi."

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