Karar yazarı Kahveci: Aboneler elektriği üretici fiyatının yaklaşık 2,2 katına tüketiyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, elektrik fiyatlarına gelen zamların arka planını anlatarak üreticilerin elektriği, üretim maliyetinin 2,2 katına tükettiğini ifade etti. "EPİAŞ toptan elektrik fiyatlarına bakıyorum. Adeta 1 lira 345 kuruşta kilitlenmiş. Oysa daha geçen yıl toptan fiyatlar sadece 29-30 kuruş seviyesindeydi." diyen Kahveci şöyle devam etti:

"EPİAŞ toptan fiyatlar üzerinden alınan elektrik, öncelikle dağıtıcılara iletiliyor. Oradan dağıtıcılar (özelleşen firmalar) bu elektriği abonelere götürüyor. İşte bu arada kayıp-kaçaklar da oluşuyor. Bunun yanına firmaların kar payları ve vergiler de eklendiğinde, üretici fiyatının yaklaşık 2,2 katına aboneler elektriği tüketmiş oluyor.

Aralık ayında ortalama 1,0 lira olan toptan elektrik fiyatı ocak ayınca artık 1,345 liradan işlem görüyor.

Bu duruma göre nihai satış fiyatı 2,95 liraya gelmesi gerekiyor. Ama bu durum elbette normal şartlar altında olması gerekeni gösteriyor. Oysa ocak ayında yüzde 127 zamlanan üst tüketim diliminde bile elektrik fiyatı 2,06 lira ediyor.

Bizim sormamız gereken nokta şu: Elektrik fiyatları neden üreticide bu kadar çok arttı?

Kurdan mı; yoksa ithal fiyat artışı da eklendiğinde ikisi birden mi?"

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