Karar yazarı Kahveci: 70 cente muhtaç ülkeden, 1 cente muhtaç ülke haline geldik

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci "70 cente muhtaç ülkeden 1 cente muhtaç ülke haline geldik. Hem de kur korumalı mevduat ile herkesin elindeki dövizi toplamaya çalışmamıza rağmen" dedi.

"KKM ile yaklaşık 25 milyar dolar bozduruldu. Buna rağmen Merkez Bankası’nın döviz rezervleri artmıyor. Hatta swap hariç rezervde eksi 45 milyar dolar ile kasada tek cent olmadığını anlıyoruz" diyen Kahveci, buna karşılık borçlanmanın döviz cinsinden yapıldığına dikkat çekerek şöyle dedi:

"KKM aslında büyük bir oyundur. Kur yükselişi yaşandığında bir anda devletin bütçesini de iflasa sürükleyebilir. Bu derece riskli bir tercihi nasıl yapabiliriz?

1- Dış borç döviz ve oldukça yüksek seviyede...

2- Artık iç borçlanmayı da dövizle yapılıyor.

Ama bunların yanında asıl mesele şu;

3- Hazine garantili işlerimizi de hep dövizle yapıyoruz

Vee

4- Artık TL bile dövize endeksli

Bakın sadece 4 madde saydım. Kasada net varlık olarak 1 cent bile bulunmazken nasıl oluyor da ülke bu kadar döviz açığı veriyor ve döviz riski üstleniyor?"

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