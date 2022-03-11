Karar yazarı Kahveci: 3-5 pualık faiz düşüşü için 50-100 kat faiz gideri ödüyoruz; hiç mi hesap bilmiyoruz?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "TL’de göstermelik 3-5 puanlık faiz düşüşü karşısında şimdi 50-100 katı faiz gideri ödemek durumunda kalıyoruz. Hiç mi hesap bilmiyoruz?" diye sorarak kur korumalı mevduatın Hazine'ye getirdiği yüke ilişkin yaptığı hesabı köşesinde paylaştı.

Kahveci, 17 Şubat'tan bu yana artan döviz kuruyla kur korumalı mevduat sahiplerinin yüzde 9,2 kazanç sağladığını ifade ederek yaptığı hesabı şöyle aktardı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup konuşmasında açıkladı: KKM, yani dolar sigortalı TL Mevduatları 550 milyar liraya ulaşmış; bunun da yüzde 58’i döviz bozdurularak oluşmuş.

Bu hesaba göre yaklaşık 38 milyar dolarlık sigortalı TL mevduatı var.

Şimdi hesabı yeniden yapalım. Son 21 işgününde bu hesap sahipleri TL bazında yüzde 9,2 kazanmış oldular. Bu kazancın yaklaşık 1,2’sini TL faizinden yüzde 8’lik kısmını ise dolar sigortasından elde ettiler.

Sadece 21 günde yüzde 8 kazanç 1 ayda Hazine ve MB’ye 44 milyar lira maliyet demek. Bu hesaba göre 550 milyar liralık KKM maliyeti bize yılda 340 milyar liraya mal olabilir.

Elbette farklı hesaplar, farklı rakamlar zamanla çıkacaktır. Ama son 21 güne göre durum bu.

Kısaca eskiden kur yükselince yaşanan risklere yeni bir risk daha eklemiş olduk.

Bir anda Hazinemizin çöktüğünü görebiliriz. Bu duruma kimse şaşırmasın ve bu durumu da kimse hafife almasın"

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