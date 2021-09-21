Karar yazarı Kahveci: 2001 krizi kimin eseriydi; siyasilerin mi, yoksa bürokratların mı?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, köşesinde "1991’de başlayan ve 2001’de açığa çıkan kamu banka batağı kimin eseriydi? Milleti erken emekli edip (40 yaşlarında) SSK’nın bütçesini batıran kimdi? O kararı alan siyasiler mi, yoksa bürokratlar mı?" diyen Kahveci yazısında şöyle dedi:

"Ekonomide bugün alınan kararlar hemen bugün sonuç vermez. Mesela geçen yıl yapılan parasal genişlemenin zam faturalarını ödüyoruz şu sıralar. Ama anlatmak istediğim daha uzun süreli politik sonuçlar.

Örneğin 2001 krizinin temelleri 91 seçimlerindeki vaatler ve sonrasında uygulamalardır. Kamu bankaları eliyle siyaset olsun, devlet bütçesinin savurganca kullanımı olsun hepsi 2001’de kriz olarak açığa çıktı.

İyi ama bu anlattığım temel bozulmaları kim yaptı? Ekonomi profesörü Tansu Çiller...

Kısaca ne Hazine Müsteşarı, ne Merkez Bankası Başkanları, ne SSK Genel Müdürü ne de kamu bankaları yöneticileri bu krizi oluşturmadı. Bu krizi tek bir kişi oluşturdu ... O kişi de siyasi gelecek uğruna ülkesini krize sürükleyen siyasiden başkası değildi.

O zaman insan sormadan edemiyor...

Bugün ne yapılmalı ve ne yapmak zorundayız? Bu krizlerden, ekonomik bunalımlardan nasıl çıkacağız?

2017 Başkanlık Referandumu’nda bürokratik engelden kurtularak ülkeyi uçuracağız dediler ama ülkede 2017’den beri çalışan sayısı aynı. Kimse iş bile bulamadı.

Acaba sorumlu kim? Ya da kimden hesap sorulmalı?"