Karar yazarı: İlk 10 ayda ülkeye gelen net döviz 6 milyar 120 milyon dolar, oysa döviz hesaplarındaki artış 34 milyar dolar

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, eilk 10 ayda ülkeye gelen net döviz miktarının 6 milyar 120 milyon dolarken, döviz hesabındaki artış 34 milyar dolar olduğuna dikkati çekti.

Bölgede tansiyonun son bir haftada yükseldiğini vurgulayan Kahveci, “Döviz hesapları birden sert yükseliş yaşıyor ama sadece bu kadar... Dolar/TL kuru 2 Ocak günü 5,95’ten kapanıyor ama gerilimin zirveye, borsanın dibe vurduğu gün en fazla 5,99’a çıkıyor. Borsa sert düşüyor, Millet döviz alıyor ama dolarda adeta yaprak kımıldamıyor” görüşünü savundu.

Kahveci, “02 Ocak günü yüzde 11,7’lerde seyreden kısa vadeli tahvil faizleri ise, ters rüzgârın en sert estiği günde bile sadece 11,82’yi görüyor. Ardından ilk olumlu havada da %11,56’ya düşüyor. Tıpkı doların da ilk olumlu havada 5,86’ya düşmesi gibi.

Açıkçası böyle bir piyasa dengesi normal ülkelerde pek görülmez. Rakamların verdiği dengeler de bu sonucu doğurmaz” ifadesini kullandı.

Kahveci yazısında şunları kaydetti:

Kredili-faizli büyüme modelinde enflasyonda kıpırdamıyor, faizlerde. Hatta zararına mevduat-kredi ilişkisinde bile üretim üstü iç talep, fiyat artışlarına yol açmıyor.

Millet döviz alıyor, döviz artmıyor

Kaynak yok, dışarıdan da para gelmiyor ama oluk oluk kredi verilebiliyor.

Ve bütün bunlar piyasalarda istenmeyen hiçbir yan etkiye de yol açmıyor.

Eskiden bizim köylerde “Nefesi kuvvetli” diye bir söylem vardı. Hiç inanmazdım ama galiba gerçekmiş”

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