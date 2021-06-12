Karar yazarı İbrahim Kiras: Yönetemeyen bir hükümet, yönetilemeyen bir devlet var karşımızda

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, bugünkü Türkiye tablosunda yönetemeyen bir hükümet ve yönetilemeyen bir devlet olduğunu belirterek, "Ekonomide, dış politikada, tarımda, eğitimde, sağlıkta… özellikle son birkaç yıl içinde nereden nereye geldiğimiz ortada.

Merkeziyetçi sistemin ve şahsi yönetimin benimsenip başkanlık rejimine geçilmesinden sonra hemen her alanda yaşananlar facia boyutunda olmakla birlikte yanlış yönetimin sonuçlarının somut olarak herkesçe hissedilebildiği alan ekonomi tabii… Cebinizdeki parayla beş altı yıl önce ne alabildiğinizi, bugün ise ne alabileceğinizi düşünün…

Tek başına bu yetmiyorsa eğitimde, sağlıkta, tarımda veya dış politikada inanılmaz bir hız içinde nereden nereye gelindiğine de bakabilirsiniz." diye yazdı.

AKP'lilerin başkanlık sistemini savunurken, hatırlattıkları icraatlerin parlamenter sistem döneminde yapıldığına vurgu yapan Kiras, "Aslına bakarsanız, AK Parti iktidarlarının bugün de kredisini tüketmeye devam ettikleri “olumlu işler” parlamenter demokratik sistem içinde ve üstelik Erdoğan’ın “dünya lideri, ümmetin reisi” falan olmadığı, hatta ve hatta parti genel başkanlığının bile “eşitler arasında birinci”likten ibaret olduğu zamanlarda gerçekleşti… İlginç değil mi?" ifadelerini kullandı.

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