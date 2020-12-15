Karar yazarı İbrahim Kiras: Ya ittifak CHP'yle yapılsaydı ne olacaktı?

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, AKP ve MHP'nin "iki lider tek parti" gibi göründüklerini belirterek, "Üç dört yıl önce değişti her şey. Şimdi koalisyon ortağı olan iki parti daha önce birbirinin en şiddetli düşmanıydı. Öyle ki Bahçeli’nin Erdoğan’a, Erdoğan’ın da Bahçeli’ye ettiği laflar burada zikretmek istemeyeceğim kadar ağırdı... 2016’ya kadar MHP’nin siyasi ortağı CHP idi. Bugün kapatılmasını istediği, genel başkanının -ki o zaman da aynı kişiydi- hapse atılmasını talep ettiği parti. Siyasi ortaklık derken meclisteki muhalefetin iki sütunu olmaları bakımından ortaya çıkan doğal, kendiliğinden bir ortaklıktan bahsediyorum. Diğer yandan, Mecliste bir de HDP vardı. bu parti ise çoğu zaman iktidardaki AK Parti ile -ortaklık demeyelim- işbirliği içinde görülebiliyordu. Bilhassa “açılım” süreçlerinde…" diye yazdı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin liderliğinin sarsılmaya başladığı süreçte meydana gelen 15 Temmuz darbe girişimi karşısında iktidarla muhalefet arasındaki buzların eridiğini hatırlatmasında bulunarak, "Peki, başka türlü de gelişebilir miydi olaylar? Sözgelimi Bahçeli partisinde sıkıntı yaşamıyor olsaydı ve Erdoğan’ın yanına geçmeye ihtiyaç duymasaydı ne olurdu? Erdoğan benzer başka bir arayışa girer miydi? Yoksa eski “küskün” arkadaşlarıyla ve tabanındaki küskün kesimle barışmayı mı denerdi? Bana sorarsanız, Erdoğan kendisini partisindeki “eşitler arasında birinci” statüsünden zamanla “reis” makamına taşımış olan tarz-ı siyasetten vaz geçmeyeceği için başkalarına şaşırtıcı gelebilecek arayışlara girebilirdi." ifadelerini kullandı.

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