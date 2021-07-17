Karar yazarı İbrahim Kiras: Ülkede çoktandır işler iyi gitmiyor, doğal olarak iktidar partilerine destek de azalıyor

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Türkiye'de işlerin çoktandır iyi gitmediğini, iktidar partilerine verilen desteğin azaldığını belirterek, "Bu erimenin çok yavaş olsa da uzun süredir istikrarlı şekilde devam ettiği ortada. Buna mukabil, muhalefet cephesindeki gelişmenin yeterli olup olmadığı bir başka tartışma konusu. Yani iktidardaki erimeyle paralel bir seçmen teveccühü kazanıyor mu muhalefet partileri?



Son dönemde yapılan bazı anketlerin bu cephede gösterdiği oy artışları veya eksilişleri ne oranda muhalefet partilerinin kendi aralarındaki geçişkenliklerin, ne oranda iktidardan çalınan desteğin eseri? Peki, Cumhur İttifakının seçmen nezdindeki popülaritesinin tam olarak hangi oranda azaldığını görebilmek için seçime kadar beklememiz gerekiyor mu?" diye yazdı.

Başkanlık sistemine geçilmeden ve ittifaklar düzeni ortaya çıkmadan önceki son "normal seçim"in 2015'te yapıldığına işaret eden Kiras, "Kasım 2015 seçiminde AK Parti ile MHP’nin aldıkları oyların toplamı 30 milyona yakın. (Kullanılan Oy Sayısı: 48 milyon 500 bin.) 2017 referandumunda evet oyu verenlerin sayısı ise 25 milyon. (Kullanılan oy sayısı 49 milyon.) Demek ki Cumhur İttifakı daha sürecin başında 5 milyon seçmen firesiyle işe başlamış…

2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde “ortak aday” Erdoğan’ın aldığı oy 26 milyon. (Kullanılan oy sayısı 50 milyon. Bunun 1,5 milyona yakını ise yurtdışı oylar.) 2019 yerel seçimlerinde ise sandığa giden seçmen sayısı -yurtdışı oylar olmadığı için- 48,5 milyona iniyor. Cumhur İttifakının toplam oyu ise 24 milyona. Kasım 2015 seçimindeki oydan 6 milyon eksik bu sefer. (Ama yanlış anlaşılmasın, yurtdışı oyların bu tabloyu değiştirmesi söz konusu değil tabii. Oradaki oran yüzde 60-40 şeklinde.)

2019’dan bu yana ülke yönetimindeki olumsuz tablo gitgide kötüleşerek devam ettiği için iktidar partilerinin tabanındaki erimenin de hız kesmediğini düşünmek mantıksız olmaz. Dolayısıyla kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını bu bakımdan dikkate almak lazım öncelikle." ifadelerini kullandı.

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