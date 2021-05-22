Karar yazarı İbrahim Kiras: Siyaseti sokağa taşıma girişimi hiç kimse için iyi bir fikir değil

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Rize ziyaretinde yaşananları değerlendirdiği yazısında, "Esas olarak iktidar partisinin muhalefet partileriyle uğraşmaya başlaması olumlu bir işaret değil kendi istikbali adına. Üstüne üstlük, daha önce “sağ tabanın konsolidasyonu” amacıyla CHP ile kontrollü gerginlik siyaseti izlendi ve bu stratejiden de iktidar partisi bugüne kadar iyi kötü “ekmek yedi” ama sağdaki partilerle gerilim aynı sonucu vermeyecektir. Zaten CHP karşıtlığı bile artık aynı sonucu vermez oldu.

Muhalif siyasetçilerin Rize’de deneme sahnesine çıkarılan oyunu “kişisel kızgınlığın tabanı harekete geçirmesi” diye görmeleri de yanlış olur. Siyaset kişisel kızgınlıklarla yapılmaz. Gerektiğinde kişisel kızgınlıklar siyasi amaç doğrultusunda kullanılır. Onun için karşımızdaki kızgınlık gösterisinin belirli bir amaçla düzenlendiğinden şüphe etmek durumundayız. Ama ne olursa olsun “siyaseti sokağa taşıma girişimi” hiç kimse için iyi bir fikir değil. Bilhassa iktidar partisine puan getirmez bu yöne doğru gidişat görüntüsü." ifadelerini kullandı.

Son seçimlerde "PKK ile işbirliği" suçlamalarının kabak tadı verdiğine işaret eden Kiras, "İstanbul seçiminde HDP tabanını Binali Yıldırım’a yöneltmek için Öcalan’a mektup yazdırdıktan sonra hâlâ muhalefet partilerini “PKK ile işbirliği yapıyor” diye suçlamaya ne demeli?

Demek ki bizden istenen şu: AK Parti hesabına mektup yazdığı için “terör örgütü ele başını” vatansever kabul edelim… AK Parti’nin eski “çözüm ortağı” HDP ile bugün hasbelkader “muhalefette yer alma” ortak noktasında buluştukları için bütün muhalefet partilerini vatan haini sayalım… Ne yaptıklarını biliyorlar mı?" diye yazdı.

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