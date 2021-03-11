Karar yazarı İbrahim Kiras: Muhalefet blokunu parçalamaktan başka bir yol bilmiyorlar, her gün bunu yeniden deniyorlar

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Türkiye'nin her alanda büyük krizlerle yüz yüze olmasının devlette yönetim krizinden ötürü kaynaklandığını belirterek, "Muhalefet blokunu parçalarsak dengeleri yeniden kendi lehimize çevirebiliriz” diye hesap yapıyorlar. Bu hesap doğrultusunda girişilen çabaların sonuç getirmeyeceği de görülmek istenmiyor. Bir gün İYİ Parti hedef alınıyor, bir başka gün Saadet. Aslında bu işlere harcadıkları enerjiyi memleketin meselelerini çözmek yolunda harcasalar belki de buna ihtiyaç kalmayacak. Ama başka bir yol bilmiyorlar ve her gün bunu yeniden deniyorlar" diye yazdı.

Muhalefet partilerinin, iktidarın yaptığının tam tersini yaparak toplumun bütün kesimlerini kucaklamayı gerektiren bir siyasete yöneldiklerine işaret eden İbrahim Kiras, "Farklı toplum kesimleri arasında diyalog ve hatta işbirliği zeminleri oluştu. Metropoll anketinde “kamuda başörtüsü yasağına” karşı çıkanların oranının CHP tabanında yüzde 80 olarak belirlenmesi (AK Parti’de yüzde 82) bunun eseri olsa gerek. CHP yönetiminin gerek başörtüsü konusunda gerekse muhafazakâr-milliyetçi sağ kitlelerin hassas olduğu diğer konularda Kılıçdaroğlu döneminde benimsemiş olduğu yeni yaklaşım tabanda da karşılık bulmuş durumda. Mukabil bir değişimin sağ muhalefet partilerinin tabanında da gözlemleneceği muhakkak. Bütün bunların iktidar partilerinin varlığına bel bağladıkları kutuplaşma düzeni açısından ne anlama geldiği belli." ifadelerini kullandı.

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