Karar yazarı İbrahim Kiras: Kurtarma operasyonunda siyasi sorumluluğu taşıyan kişi ve kurumlar, sorulara cevap vermek mecburiyetindeler

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, 2015'ten bu yana PKK'nın elinde olan Gara'da şehitlerinin neden başarılamadığının ilgili kurumlar ve operasyondan sorumlu kişiler tarafından verilmesi gerektiğini belirterek, "Keza kurtarma operasyonunu başlatmaya yönelik kararın siyasi sorumluluğunu taşıyan kişi ve kurumlar da kamuoyunda gündeme gelen eleştirilere ve sorulan sorulara cevap vermek mecburiyetindeler. Öncelikle 2015’ten bu yana niçin beklendiği sorusunun aydınlığa kavuşturulması icap ediyor.

Diğer yandan, mağara katliamı hadisesinde son derece sorumlu bir siyasi tavır sergilemiş olan muhalefet partilerine minnettar olması gereken iktidarın bu acı gelişmeyi muhalefete saldırma fırsatına dönüştürme yolu aramak yerine bu partilerce gündeme getirilen soruları cevaplaması lazım. Milletin beklentisi budur. Milletin beklentisi olaydaki karanlık yanların aydınlatılmasıdır." diye yazdı.

İktidar partilerinin konuya dönük açıklamalarının başka türlü değerlendirilme çabası taşıdığına dikkat çeken İbrahim Kiras, "“Şimdi bu hengamede HDP’yi kapatma konusunu gündeme getirirsek hem milletin yüreği soğumuş olur hem operasyonun amacıyla ilgili sorular unutulur hem de bu girişime itiraz etmeleri halinde muhalefet partilerini PKK’nın destekçisi ilan ederiz ve böylece belki İYİ Parti’nin Millet ittifakından ayrışmasını sağlarız” şeklinde hesaplar yapıldığını son üç gündür yapılan açıklamaları bir araya getirdiğimizde net olarak görüyoruz. Bu yolun yol olmadığını söylemeye gerek var mı?" ifadelerini kullandı.

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