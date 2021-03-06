Karar yazarı İbrahim Kiras: İzmir Belediye Başkanı'nın yönettiği şehir için hazırladığı projeleri gerçekleştirme imkânı rakip parti liderinin insafına kalmış durumda

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Buca metrosu ve İzmir'de gerçekleştirilmesi gereken kentsel dönüşüm projesi için yurtdışından bulunan kaynakların onayı için AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesini hatırlatarak, "Demek ki İzmir Belediye Başkanının yönettiği şehir için hazırladığı projeleri gerçekleştirme imkânı rakip parti liderinin insafına kalmış durumda. “Bütçesinin 2,5 katı borçlu belediye olarak böyle bir borçlanma hakkına sahip değildir" şeklindeki sözleriyle yapılan işe set çekmek isteyen kişinin insafına." diye yazdı.

Muhalefet belediyelerinin geçmişte başta Erdoğan olmak üzere kavga ederek değil, iş yaparak toplumun desteğini kazanma yolunu tercih ettiklerini belirten İbrahim Kiras, "Doğru olan bu. Çünkü kavgayla, gürültüyle, kutuplaşmayla tabanınızı konsolide edebilirsiniz ama bunun sürdürülebilir bir yöntem olmadığı ortada. Nitekim geçmişte “hizmet siyaseti” yapmakla övünen bugünkü siyasi iktidarın kimlik/değer siyasetine yönelerek girmiş olduğu yol tıkandı artık. Muhalefetin kullanmasını bir dereceye kadar anlaşılabilir sayabileceğimiz bu yöntemin iktidar mevkiinde bulunan siyasetçiler açısından zaaf işareti olduğu izahtan vareste. Milletin somut dertlerine çözüm bulamayan bir iktidarın değer ve kimlik üzerinden hamaset retoriğiyle bu durumu gözlerden kaçırması zor. Son birkaç yıl içinde giderek büyüyen sıkıntılar ise bunu iyice imkânsız hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

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