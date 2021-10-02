Karar yazarı İbrahim Kiras: İktidar partisi kaybettiği "dindar Kürt oyları"nı kazanmanın zorluğunun farkında, düşünülen çözüm HDP'nin seçimi boykot etmesi

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, AKP'nin, "dindar Kürt seçmen"in oylarını yeniden kazanmanın zorluğunun farkında olduğunu belirterek, "Onun için düşünülen çözüm HDP’nin seçimi boykot etmesini ve bu tabanın hiç değilse Millet İttifakı adayına oy vermemesini sağlayacak bir ortam oluşturmak." diye yazdı.

Anket sonuçlarına göre, AKP'yi terk eden "dindar Kürt" seçmenin önemli bir bölümünün güneydoğu illerinde Gelecek Partisi ve DEVA'ya savunan Kiras, "Bunun yanında, HDP’nin muhtemel bir seçim boykotunun arzulanan neticeyi getirmesi de bahsettiğimiz kitlenin sosyolojik karakteri itibarıyla çok zor.

HDP oylarının haricinde, 2015'ten başlayarak anlamlı yönelimler gösteren diğer seçmen gruplarının ve bilhassa MHP ile Saadet’ten AK Parti’ye gidip gelen oyların ayrıca analiz edilmesi gerekiyor..." ifadelerini kullandı.

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