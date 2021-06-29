Karar yazarı İbrahim Kiras: İktidar elbette "bu işi yapacağız" demeye devam edecek ancak hükümetin önümüzdeki yıllar iş başında kalması gerekir, en zoru da bu

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Kanal İstanbul projesinin bugün itibarıyla "asla gerçekleşmeyecek" bir proje olduğunu belirterek, "Bilim adamlarının ve uzmanların neredeyse tamamının yanlış, sakıncalı, tehlikeli dedikleri bu projenin bugünkü siyasi ve ekonomik şartlar altında gerçekleşebileceğini düşünmek artık kanal fikrinin kendisinden bile daha fantastik bir yaklaşım.

İktidar elbette “Bu işi yapacağız” demeye devam edecek. Önümüzdeki süreçte “devlet bütçesinden” bir miktar paranın bu iş için harcanması da muhtemel görünüyor ama yeterli kaynağın bulunması mevcut ekonomik şartlarda mümkün görünmüyor. Mümkün olsa bile ancak yirmi yılda tamamlanabileceği söylenen bu projenin sürdürülmesi için de şimdiki hükümetin önümüzdeki yıllar boyunca iş başında kalması gerekir. En zoru da bu görünüyor." diye yazdı.

Proje için gerekli finansmanın bir türlü bulunamasının sebeplerinden birinin, iktidarın geleceği konusunda ümitsiz olunması olduğuna işaret eden Kiras, "Gerçekleşse bile milyarlarca dolarlık yatırımın yalnızca arazi spekülasyonu ve lüks konut satışı yoluyla geri dönüşüne ihtimal vermemeleri. Özetle bu işi “fizıbıl” bulmuyorlar. Katar veya Çin de farklı bir yaklaşım içinde değil. Zaten hükümetin kendisi de projeyi gerçekleştirme hayali kurmuyor artık.

Erdoğan’ın “İnadına yapacağız” demesi yalnızca “vazgeçtik” deme şansının olmamasından. Bu hususta atılabilecek bir geri adımın siyasi yenilgi anlamına geleceğini ve ciddi ölçüde itibar kaybına yol açacağını görebilmek için kurt bir siyasetçi olmaya gerek yok.

Ayrıca bu “lüks konut projesi” bölgesinde yıllar öncesinden başlayarak “arazi toplamış” olan yerli ve yabancı yatırımcının ümitlerini söndürmek de istenmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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