Karar yazarı İbrahim Kiras: İddiaların hepsini bir kenara atalım, "varış yeri" Türkiye olan kokain sevkiyatı konusu ne olacak?

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının dünyada eşi az görülebilecek boyutta bir siyasi skandalın kapısını araladığını belirterek, "İddiaların hepsini bir kenara atalım. Hepsini yalan ve iftira kabul edelim… Peki, “varış yeri” Türkiye olan kokain sevkiyatı konusu ne olacak?

Bundan bir yıl önce Kolombiya’da yakalanan ve resmi makamlar tarafından “varış yerinin İzmir olduğu” açıklanan 265 milyon dolar değerindeki 5 ton kokain ile geçtiğimiz haftalarda Panama’da yakalanan ve son durağı Mersin limanı olan 616 paket kokain sevkiyatlarının alıcı tarafları hakkındaki belirsizlik ve bununla ilgili suçlama ve iddialar boş verilecek bir konu değil. Bu hususta herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına, konuya yargının el koyup koymadığına dair bir açıklama yapılmamış olması da durumun vahametini arttırıyor. Dile getirilen iddiaların yalan ve iftiradan ibaret olduğuna inanmamız isteniyorsa kulaklarımızın kurusıkı hamasetten daha fazlasını işitmesi gerekir." diye yazdı.

Devlet kurumlarının işlevlerinin olmadığı, yasaların ve kuralların geçerliğinin kalmadığı bir konjonktürde "yasadışılık" kavramının anlamı olmadığına işaret eden Kiras, "Norm belli değilse normali ve anormali nasıl belirleyebiliriz? Hukukun adının olduğu, kendisinin olmadığı bir yerde “yasadışı”nın ne olduğunun belirlenmesi de keyfe kalmış bir iştir. Şunu da unutmayalım ki kirli ekonomi kirli siyasetin üzerinde yükselir." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...