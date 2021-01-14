Karar yazarı İbrahim Kiras: Hükümetin sebebini bilmediğimiz "Çin aşısı inadı" yüzünden büsbütün aşısız kalma riskiyle karşı karşıyayız

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, AKP Hükûmeti'nin sebebi bilinmeyen "Çin aşısı inadı" yüzünden, Türkiye'nin aşısız kalma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Hatırlayın, vaktiyle bütün aşılara bir kulp bulduk: “İngilizlerin aşısının etkililiği yüksek değil” dediler (ki Çin aşısına nazaran çok yüksek olduğu ortaya çıktı). Türk bilim insanlarının buluşu diye gururlandığımız Biontech aşısı için “ne olduğu belli değil” manasında laflar söylendi. “Moderna ABD iç pazarı için üretiliyor, dışarıya satılmıyor” denildi. (Oysa Kanada, Japonya, İsviçre, Güney Kore, Katar gibi birçok ülkeye sattılar.) Netice itibarıyla bütün ülkeler aşı tedariki için uğraşırken biz ısrarla kılımızı kıpırdatmaktan geri durduk." diye yazdı.

Belli çevreler içinde yer alan çok sayıda kişinin aşılandığına dair dedikoduların olduğunu ifade eden İbrahim Kiras, "Dediklerine göre gerek Çin aşısının gerekse Alman aşısının faz-3 testlerine katılanlar pek de sıradan vatandaşlar değil. Nitekim geçen gün bir üniversite rektörü sosyal medyada “Biontech aşısının ikinci dozunu bugün yaptırdım” şeklinde fotoğraflı bir paylaşım yaptı. “Aşıyı nerden buldun” tepkileri üzerine ise konuya açıklık getirerek gönüllü denek olduğunu açıkladı.

Keza bazı magazin ünlüleri de aşı olurken çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştıklarında benzer tepkiler ve tartışmalar ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...