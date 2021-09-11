Karar yazarı İbrahim Kiras: Hükümet eğitimin kalite boyutuyla değil, sayısal boyutuyla ilgileniyor

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, her şehre havaalanı ve üniversite siyasetinin sürdüğünü, "Sizin şehrinize üniversite getirdik, vilayetinize havaalanı yaptık" diyerek seçmenden oy alındığını belirterek, "Üniversitelerimiz bugün dünyadaki “ilk 500, ilk 1000” listelerinin en alt sırasında bile yer bulamıyor. Hükümet ise eğitimin kalite boyutuyla değil sayısal boyutuyla ilgileniyor, seçmene göz kırpıp “herkes üniversiteye gidebilsin” diyor. Bunu siyasi vaat olarak sunuyor...



“Bugünkü Türkiye’nin şartları çerçevesinde daha çok diploma demek daha çok diplomalı işsiz demektir” diyerek kaç kurum itiraz etti mevcut üniversite siyasetine? Bizimkilerin “anarşizm” zannettikleri “üniversite özerkliği”nin ne demek olduğunu hangi bilim insanlarımız kamuoyuna anlatmaya uğraştı?" diye yazdı.

Bir ülkeye refahı getirmenin de, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğü prensibini egemen kılmanın yolunun da eğitim olduğuna işaret eden Kiras, yazısını "Bir toplumun seçkinleri bu gerçekten habersizlerse, miting meydanlarında “Sizin kasabaya da üniversite yapalım mı” diye soran siyasetçiye nasırlı elleriyle gidip oy veren seçmeni niye suçluyoruz ki?" şeklinde noktaladı.

Yazının tamamı için tıklayın....