Karar yazarı İbrahim Kiras: HDP'li olmak da aynı hizada da durmak suç değildi, ta ki çözüm süreci projesi ölüp ortaklık bozuluncaya kadar

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, kapatma davası açılan HDP'nin Türkiye'nin realitesi olduğunu, milli kimlik/etnik kimlik meselesinin çözülmemiş olmasının doğurduğu bölücülük meselesinin de bir başka realite olduğunu belirterek, "Kapatılan her partinin yerine yenisinin kurulduğu da bir başka realite. Her yeni bir partinin bir öncekinden daha fazla oy aldığı da bir başka realite. Bugünkü iktidar partisinin bütün bu realitelerle “bir dargın bir barışık” olduğu ise bambaşka bir realite… " diye yazdı.

HDP'ye açılan kapatma davasının ne hukuk hassasiyetiyle ne de milli güvenlik kaygısıyla açılmadığına işaret eden İbrahim Kiras, "Hendek terörüne veya “Rojava serhildanı”na açık destek verdiği dönemde bile kapatılması düşünülmedi. Ondan önceki süreçte ise AK Parti’nin “çözüm ortağı” durumundaydı zaten. O günlerde HDP’li olmak da HDP ile aynı hizada durmak da suç değildi doğal olarak.

Ta ki çözüm süreci projesi ölüp ortaklık bozuluncaya kadar… Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte yüzde elli çıtasının bulunması zorunluğu blok siyasetini ortaya çıkarana kadar… MHP ile Cumhur İttifakını kuran AK Parti muhalefet partilerinin de hiç beklenmedik şekilde bir araya gelip Millet İttifakını kurduklarını şaşkınlıkla izleyinceye kadar… HDP tabanının İstanbul seçiminde Öcalan’ın çağrısına rağmen ikna edilemediği görülünceye kadar… Bununla beraber HDP’nin muhalefet blokunu dağıtmak için kullanılacak bir manivela olabileceği keşfedilinceye kadar…" ifadelerini kullandı.

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