Karar yazarı İbrahim Kiras: Gelecek ümidi veremediğiniz gençlere kapıyı gösteriyorsunuz, böyle bir ülkede yaşamak istemeyen gençler haksız mı?

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bazılarının burayı yaşanmaz bulup yurtdışına gitmeyi söylediğini duyuyorum. Türkiye’de yaşamayan hele hele İstanbul’da yaşayamayan biri hiçbir yerde yaşayamaz. Bunların bilet paralarını verip göndermek lazım. Çünkü bunlar ülkemize yük." sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Peki, bu gençler ülkelerini sevmedikleri için mi başka yerlerde kendilerini bekleyen başka hayatların hayalini kuruyorlar? Bu gençlerin bu ülkede kendileri için mutlu ve huzurlu bir gelecek ümitlerinin olmaması kimin suçu?" diye yazdı.

Başkanlık rejimine geçilen günden bu yana; ekonomi, hukuk, adalet, şeffatlık gibi konularda yaşananlara işaret eden Kiras, "İstanbul’un canına okuyacak devasa bir “lüks konut” projesinin “stratejik hamle” kılıfında pazarlandığı bir ülkede yaşamak istemeyen gençler haksız mı?

Merkez Bankası’nın döviz rezervindeki 128 milyar doların akıbetini sormanın suç sayıldığı bir ülkede yaşamak istemeyen gençler haksız mı?

Belediye seçimini kazanmak uğruna hazinenin 40 milyar liralık ihtiyat akçesi harcanıp bitirildiği için pandemide vatandaşın kendi haline bırakıldığı bir ülkede yaşamak istemeyen gençler haksız mı?" ifadelerini kullandı.

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