Karar yazarı İbrahim Kiras: Erken seçim her halükârda Erdoğan’ın gündeminde bulunmak durumunda

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, hükümetin her fırsatta "erken seçim yok" açıklamasına karşın, seçime yönelik ciddi hazırlıklar yapıldığına dikkat çekerek, "AK Parti için ortağının siyasi beklentilerini gözetmek ve harici etkenler yanında içeriden gelebilecek bir sürprize hazır olmak gibi bir mecburiyet de söz konusu. Demek ki erken seçim her halükârda Erdoğan’ın gündeminde bulunmak durumunda.

Ekonomik göstergelerdeki devam eden bozulma hükümetin bir an önce erken seçim kararı alacağını öngörenlerin en önemli dayanağı olsa da böyle bir kararda her şeyden önce siyasi şartların uygunluğunun gözetileceğini akıldan çıkarmamak gerekir." diye yazdı.

AKP ile MHP arasındaki koalisyonun dağılma ihtimaline yönelik planlamaların ve hazırlıkların ihmal edilmediğini belirten Kiras, "Muhalefet blokunda bu ihtimali Erdoğan’ın parlamenter sisteme dönmeye ikna edilmesi yolunda değerlendirme fikri zaman zaman gündeme geliyor. Hem bugünkü sistemin el birliğiyle ortadan kaldırılması hem de AK Parti’nin iktidarda yer alma şansının devam etmesi anlamında bir “win-win” senaryosu. Ancak iktidar partisi böyle bir çözümü değerlendirme imkanını çoktan geride bırakmış göründüğünden boşa kürek çekmek olabilir bu." ifadelerini kullandı.

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