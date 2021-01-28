Karar yazarı İbrahim Kiras: Cumhur ittifakına katılması düşünülebilecek son parti Saadet'tir

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, ülkenin iyi yönetilmemesinden ötürü iktidarın toplumdaki desteğinin hızla eridiğini, Başkanlık rejiminin her şeyi daha kötüye götürdüğünü belirterek, "İktidar ortakları ise yanlışlarını düzeltmenin yolunu arayacakları yerde muhalefet blokunu parçalayarak kaybettikleri oyu geri kazanma hesabı yapıyorlar. Baştan kaybedilmiş bir mücadele bu. Ülkede işlerin bir nebze yolunda olduğu zamanlarda tek başına yüzde ellinin üstünde oya ulaşabilmiş olan AK Parti bugün ortağıyla beraber bu çıtaya erişemeyecek duruma düşmüşse sorunun çözümünü başka yerde aramak zorunda." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk'le yaptığı görüşmeye dikkat çeken İbrahim Kiras, "Cumhur ittifakına katılması düşünülebilecek belki de son parti Saadet’tir. Çünkü AK Parti karşıtlığı, doğru veya yanlış, Saadet Partisi’nin yapısal özelliğidir. Karamollaoğlu’nun çıkıp da “Gördüğüm lüzum üzerine iktidara destek veriyorum” demesi kendi kendini inkâr demek olur. Böyle bir adım atılacağına ihtimal vermek için hayal aleminde yaşamak gerekir. Bana sorarsanız, Asiltürk’ün de böyle bir niyeti olamaz. Çünkü AK Parti politikalarına karşıtlığı o hareket içindeki herkesten daha keskindir. İyi günlerinde hep karşısında durduğu bir iktidara tam da son nefesinde oksijen verip ömrünü uzatmayı arzu edeceği düşünülemez" ifadelerini kullandı.

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