Karar yazarı İbrahim Kiras: AKP MKYK üyelerine aşıda öncelik tanınması aklın ve vicdanın kabul edemeyeceği bir suistimal

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Şehir Hastanesi'nde kendisiyle birlikte AKP MKYK üyelerinin de Covid-19 aşısı olduğunu değerlendirdiği yazıda, "İktidar partisinin MKYK üyelerine de bu hususta öncelik tanınması hiçbir aklın ve hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği bir suistimal. Bunun lamı cimi yok. Devlet kademesinde herhangi bir görevi dahi olmayan, yani bu bakımdan devlet karşısında sizden benden hiçbir farkı bulunmayan kişilere tanınan öncelikten söz ediyoruz…

Çoğunun adını sanını kimsenin bilmediği söz konusu 51 kişinin “halka örnek olmak üzere” öncelikle aşılandıklarını iddia etmek de aklımıza hakaret. Bu hadisenin siyasetteki dejenerasyonun ulaştığı yeri göstermesi bakımından herkese uyarıcı bir “örnek” olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 120 milyon doz aşıya ihtiyacı olmasına karşın, toplum 3 milyon doz aşı olduğunu belirten İbrahim Kiras, "Salgını kırabilmek için nüfusun en az yüzde yetmişinin aşılanması gerektiğini söylüyor uzmanlar. Yani 120 milyon doz aşıya ihtiyacımız var. Geleceği söylenen miktar ise 50+30 milyon doz. Ne var ki bunun bile ne zaman geleceği hatta gelip gelmeyeceği belirsiz..." diye yazdı.

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