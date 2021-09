Karar yazarı İbrahim Kiras: Afganistanlılar konusunda ne yapacağız, onlar için kiminle konuşmalıyız?

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, AKP yönetiminin Suriyeli sığınmacılar konusunu başlangıçta ciddiye almadığını belirterek, "Çünkü beklenti iç savaşın kısa sürede bitip Esad’ın iktidardan düşmesi ve Suriye’de yeni bir rejimin tesisi sonrasında Türkiye’deki sığınmacıların da kendi vatanlarına dönmeleri şeklindeydi. Bu senaryonun gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu, çünkü Rusya ve İran izin vermedikçe ülkedeki muhalefetin kendi başına Esad rejimini devirmeye gücünün yetmeyeceğini, Türkiye’nin komşu ülkedeki iç savaşın tarafı olmasının da zaten yanlış olduğunu vs. vs. 2011’den beri yazdık söyledik ama iktidar kadroları bu gerçeği kabullenme aşamasına on yıldır gelemediler." diye yazdı.

Göç konusunda uygulanabilir politikalar geliştirilemediğine işaret eden Kiras, "Tamam, Şam yönetimiyle konuşup anlaşmadan ülkemizdeki Suriyeliler konusunda bir çözüm bulmak mümkün değil. Ama mesele de tek başına bu değil zaten. Öyle olsa güncel tartışmanın diğer boyutunu oluşturan Afganistanlılar konusunda ne yapacağız? Onlar için kiminle konuşmalıyız?" ifadelerini kullandı.

