Karar yazarı İbrahim Kiras: 4900 litre su taşıma kapasitesi olan uçakları devre dışı bırakmak için şartnameye 5000 litre şartı koymanın sebebi araştırılmayacak mı?

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını belirtere, "Yangın ateşinin kül ettiği cennet köşelerimiz için ağladığımız yetmiyormuş gibi bir de beceriksizliklere, duyarsızlıklara, kriz yönetememe görüntülerine üzülüp kahroluyoruz. Bir de yapılan hataların üstünün örtülmesi için meseleyi siyasi ve hatta ideolojik kavga konusu yapmaya çabalayan siyasi kalpsizliğe." diye yazdı.

Uzmanlara göre, Akdeniz sahilleri boyunca yaşanan felaketin terör eylemine benzemediğini ancak iktidar destekçilerinin yaşananların PKK'nın işi olduğuna yönelik açıklamalar yaptığına işaret eden Kiras, "Böyle olunca hükümetin sorumluluğu ortadan kalkmış olacak diye düşünüyorlar herhalde. Oysa hem Adalet Bakanı hem de İçişleri Bakanı yangınların sebebinin PKK’nın sabotajı olduğuna dair herhangi bir bulguya ulaşılamadığını açıkladılar.

Eğer gerçekten PKK yapmış ve devlet bunların hiçbirini engelleyememişse bu da yönetim başarısızlığı ve ciddi bir güvenlik zaafı demek olur zaten. Hadi engellenmedi, eldeki bunca istihbarat imkanlarına rağmen “faillerin” tespiti bile sözkonusu değilse vatandaşa “Nerde bu devlet” diye sorma hakkı doğmaz mı?

4900 litre su taşıma kapasitesi olan bu uçakları devre dışı bırakmak için şartnameye 5000 litre şartı koymanın sebebi araştırılmayacak mı?

4 milyon dolar harcayıp kullanılacak uçakları hangarda çürütüp 24 milyon dolar vererek dışarıdan uçak kiralamanın hangi hesapla yapıldığı sorulamayacak mı?

Türkiye’nin bölücü terörle mücadelesini ve insanımızın terör örgütüne karşı haklı öfkesini istismar ederek mi bunların konuşulmasını engelleyeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

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