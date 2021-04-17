Karar yazarı İbrahim Kiras: 128 milyar konusu iktidarın dediği gibi önemsiz olsaydı, panik içinde her yerde o afişler sökülür müydü?

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, "128 milyar dolar nerede" afişlerinin indirilip cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatılmasıyla dikkatlerin bu konuya yöneldiğini dile getirdi.

Dövizin yükselmesini engellemek için "damat bakan"ın Merkez Bankası rezervlerinin borçlanmayla eksiye düşürüldüğünü ifade eden Kiras, "Sizin, benim, bütün Türk vatandaşlarının cebindeki paranın değeri yarı yarıya azalıncaya kadar… Hem kurdaki yükseliş faiz teorisini uygulama fantezisi yüzünden durdurulamadı. Ekonomideki bozulma daha da arttı. Hem de Merkez Bankası’nın elindeki çok önemli bir finansal bir enstrüman hiç edildi ve borçlarımız arttı. Ayrıca, 128 milyar doların eritilmesi işlemleri hakkında muhalefet partilerinin sorduğu bir soru da var: “Bu kadar para hangi tarihlerde, hangi kur üzerinden ve kimlere satıldı?" diye yazdı.

Naci Ağbal'ın göreve getirilmesinin de, alınışının da 128 milyar dolarla ilgili olduğu söylentilerinin siyasi kulislerde konuşulduğuna işaret eden İbrahim Kiras, yazısını "Bu 128 milyar konusu iktidarın dediği gibi önemsiz ve sıkıntısız bir iş olsaydı panik içinde her yerde o afişleri söktürürler miydi?" ifadeleriyle noktaladı.

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