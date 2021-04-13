Karar yazarı İbrahim Kiras: "128 milyar dolar nerede" afişlerine "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması kimin fikriyse iktidara zarar veriyor

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, muhalefet partilerinin Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarının peşinde olduklarını belirterek, "Son olarak, ana muhalefet partisi bir afiş kampanyası başlattı. Ne var ki bir çok şehirde bilboardlara asılan “128 milyar dolar nerede” afişleri polis tarafından sökülüyor, savcılık tarafından da afişleri asanlar hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma açılıyor.

Tamam, iktidar bu sorunun sorulmasından rahatsız. Ama bu soruyu sormanın suç sayılması, devletin polisinin ana muhalefet partisi tarafından astırılan afişleri sökmek için seferber edilmesi, savcıların harekete geçmesi olacak şey değil. Dahası, mezkûr soruyu sormanın “Cumhurbaşkanına hakaret” sayılması da çok tuhaf" diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde yürütmenin başı Cumhurbaşkanı olduğu için 128 milyar doların akıbetinin ona sorulacağına işaret eden İbrahim Kiras, "Elbette sorulara cevap verilmeyebilir. Cevap vermemek için konu geçiştirilebilir, başka yerlere çekilebilir, gürültüye getirilebilir. Ama birileri de bu soruları sormaya devam ederler. Buna tahammül etmek zorundasınız.

Şu da var: “128 milyar dolar nerede” afişlerinin polis tarafından sökülüp savcılıklar tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması açılması kimin fikriyse o kişi iktidara fayda değil zarar verecek bir kapı açmış bulunuyor. Çünkü “128 milyar dolar nerede” sorusunun hakaret kabul edilmesi bunun kriminal bir konu olduğunun da kabulü demek oluyor. Yani nereden baksan yanlış..." ifadelerini kullandı.

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